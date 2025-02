Procura Perugia valuta passi dopo fascicolo per esposto Dis

Dopo aver aperto il fascicolo, in seguito all'esposto del Dis sulla pubblicazione di informative d'intelligence sul quotidiano Il Domani, la Procura di Perugia sta ora valutando i prossimi passi. Nell'esposto dei servizi è segnalata l'ipotesi di violazione dell'articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, in quanto la procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione. Il riferimento è all'informativa dell'Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni.

Documento accluso dai magistrati di Piazzale Clodio nell'incartamento consegnato ai legali dei giornalisti del Domani indagati e così pubblicato sul quotidiano.

Documenti che non sarebbero ancora in possesso della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Ieri l'Ufficio del capoluogo umbro, annunciando con una nota l'iscrizione dell'esposto del Dis non ha comunicato che tipo di fascicolo abbia aperto. Ha però specificato che l'iscrizione "è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall'art.

335 cpp, come modificato dal d.lgs n. 150/22 (cd riforma Cartabia), e dalla direttiva dell'ufficio in materia". "Non può essere riferito il contenuto dell'iscrizione né il registro in cui è stata disposta, trattandosi di informazioni coperte dal segreto ex art. 329 cpp" ha aggiunto.

Tutto lascia però ipotizzare che il procedimento sia a carico di ignoti e possa venire sviluppato ora con una serie di accertamenti. Nessuna conferma ufficiale è però arrivata in tal senso.



