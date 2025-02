Maggioranza, la Giunta Proietti risparmierà quasi 2 milioni

"Un risparmio di 360mila euro all'anno per un totale di 1,9 milioni di euro a fine mandato: sono i tagli ai costi di funzionamento della politica regionale che la Giunta Proietti e la nuova maggioranza hanno già messo in campo rispetto alla precedente amministrazione di destra a guida Tesei": lo evidenziano i consiglieri regionali di maggioranza, a margine dei lavori d'Aula odierni.

"In particolare - spiegano, secondo quanto riferisce una nota della Regione - la nuova amministrazione ha ridotto il numero di assessori esterni, che passano da tre a due, con un risparmio di 630mila euro in cinque anni, e ha tagliato il numero di direttori generali da cinque a quattro, con un risparmio di 1 milione di euro netto. Anche sul fronte delle commissioni consiliari si va verso una riduzione di costi: queste saranno solo due (Antimafia e Pnrr sanità) contro le tre istituite dalla destra nel mandato precedente (Antimafia, Statuto e Covid), con un risparmio stimato nei cinque anni di oltre 230mila euro".

"Questo è il nostro impegno concreto - concludono i gruppi di maggioranza - che nasce dall'esigenza di far fronte ai pesanti tagli del governo Meloni che graveranno sul bilancio regionale nei prossimi anni e dalla volontà di destinare ogni euro disponibili allo sviluppo e al welfare della nostra regione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA