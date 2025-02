Assemblea approva mozione contro tagli Governo a Enti locali

L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza (12 sì, cinque astenuti) una mozione dei consiglieri dei gruppi di maggioranza (Betti, Filipponi, Lisci, Michelini, Proietti MG -Pd; Simonetti-M5s; Tagliaferri-Umbria domani Proietti presidente; Fabrizio Ricci-Avs) che esprime "contrarietà ai tagli al bilancio regionale e agli enti locali derivanti dalla Legge di bilancio 2025-2029" e richiede "l'apertura di un tavolo per la revisione della ripartizione delle risorse per gli anni successivi".

L'atto impegna la Giunta regionale "a promuovere un'azione di sensibilizzazione e sollecitazione nei confronti del Governo nazionale e del Parlamento affinché vengano rivisti i tagli previsti agli enti locali, con particolare attenzione alla sofferenza sulla spesa corrente e ai tagli progressivi previsti per il triennio 2025-2027 (6 milioni di euro nel 2025, 16 milioni nel 2026, 17 milioni nel 2027); a sollecitare l'incremento delle risorse destinate agli investimenti locali, garantendo adeguati finanziamenti per progetti di messa in sicurezza del territorio, riqualificazione urbana, innovazione tecnologica, e per il sostegno delle politiche sociali, per il periodo 2025-2029; a chiedere l'apertura di un tavolo di confronto con il Governo e con il Parlamento per rivedere la distribuzione delle risorse per gli anni successivi al 2025, assicurando che la Regione Umbria, le Provincie e i Comuni non siano penalizzati da tagli che compromettono la qualità dei servizi e la capacità di investire sul futuro; a sostenere, nell'ambito delle politiche fiscali nazionali ed europee, la necessità di rivedere la gestione dei trasferimenti agli enti locali, per favorire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse e per garantire che le Regioni, le Provincie, i Comuni e Anci possano operare con risorse adeguate alla crescita e al benessere delle loro comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA