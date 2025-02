Allontanato da casa per aggressione alla compagna

Aggressione e minaccia nei confronti della compagna, ma anche, in alcune circostanze, violenza fisica, sono stati contestati dalla polizia di Perugia a un ventiseienne al quale è stata notificata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa emessa dal gip di Perugia. Nel corso delle indagini sono emersi anche "numerosi episodi di violenza verbale e fisica" si sarebbero verificati anche alla presenza della figlia della coppia.

Situazione che avrebbe generando nella donna un profondo stato d'ansia e paura nei confronti del compagno.

All'uomo è stato contestato il reato di maltrattamenti in famiglia.

Dopo l'ennesimo episodio ed esasperata dalla situazione ormai insostenibile - si spiega in un comunicato diffuso dalla Procura -, la donna ha presentato querela alla Polizia di Stato chiedendo di essere accolta in un centro antiviolenza.



