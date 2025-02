Una redazione a scuola, Di Vittorio News festeggia 5 anni

E' nata il 10 febbraio del 2020, un mese prima del lockdown per il Covid, ma ha resistito alla pandemia e non si è fermata "Di Vittorio news" la testata giornalistica bimestrale curata dagli alunni delle quinte classi dell'omonima scuola primaria di Umbertide che oggi ha festeggiato il suo quinto anniversario. Lo ha fatto con un momento di festa nell'istituto e con la consegna ai piccoli redattori di attestati di merito da parte dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria "per aver contribuito alla diffusione dell'informazione locale realizzando un bimestrale che è ormai una solida realtà nel territorio".

Elena Caruso, l'insegnante e giornalista che anima il progetto, ha sottolineato che "Di Vittorio news" è "la prima redazione di un giornale all'interno di una scuola", formata da alunne e alunni delle quinte classi. "Un ambiente - ha aggiunto - nel quale bambine e bambini (350 in cinque anni) vivono una vera realtà lavorativa. Ne sentono la responsabilità e devono mettere in campo capacità decisionali".

La dirigente scolastica Raffaella Reali ha sottolineato come "non si sia trattato di un'esperienza episodica ma è stata data continuità a questa realtà".

Alla giornata è intervenuto in collegamento anche il direttore dell'ANSA Luigi Contu che ha parlato di "bellissima esperienza". "Informarsi e capire - ha sottolineato - significa essere cittadine e cittadini consapevoli".

A consegnare gli attestati è stata Donatella Binaglia, vicepresidente dell'Ordine di giornalisti dell'Umbria.

Presenti anche i giornalisti Felice Fedeli, Corriere dell'Umbria, e Giacomo Marinelli Andreoli, Umbria TV, nonché l'assessore del Comune di Umbertide Alessandro Villarini.





