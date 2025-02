Tesei, tragedia Foibe è stata coperta da assordante silenzio

"Per troppi decenni la tragedia delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata è stata coperta da un assordante silenzio che ha negato il ricordo a migliaia di vittime innocenti, barbaramente uccise per la sola colpa di essere italiani": così in una nota la consigliera regionale della Lega Donatella Tesei. "Negare e mistificare la storia - ha aggiunto - è un ennesimo atto di violenza nei confronti di chi è stato ingiustamente strappato alla vita. Per questo oggi abbiamo il dovere di ricordare quel massacro. Restituire memoria a ciò che è stato è un atto di verità e giustizia non solo per le migliaia di vittime, ma nei confronti di tutto il Paese".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA