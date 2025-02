Sopralluogo di Bandecchi e polizia locale in Ast

Sopralluogo della polizia locale, stamattina, negli stabilimenti di Acciai speciali Terni. Con loro anche il sindaco, Stefano Bandecchi, che annuncia "tutti i giorni misurazioni più precise" sulla qualità dell'aria e altri parametri ambientali dell'acciaieria.

"Sono passato per una visita di cortesia - ha detto all'ANSA Bandecchi -, per andare a vedere se tutte le cose sono rispettate, e ci sono piccole cose che non lo sono. Ma è solo l'inizio, perché erano anni che la polizia locale non andava a fare controlli".

Il sindaco - che ha incontrato alcuni dirigenti dell'acciaieria - non esclude un nuovo sopralluogo anche di notte per verificare se "ci sono fumi e polveri che si alzano".

"Ci concentreremo su tutto - continua -. Come sindaco sono responsabile della salute dei cittadini e devo fare tutto quello che posso per tutelarla".

Bandecchi ha spiegato che i "rapporti buoni" con l'azienda "si sono guastati" dopo le "inopportune, perentorie e minacciose" ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ast, Dimitri Menecali, che ha escluso la firma dell'accordo di programma se prima non verrà trovata una soluzione al problema del costo dell'energia. "Abbiamo scritto all'azienda e alla Meloni, qualcuno si sveglierà", ha concluso il sindaco.



