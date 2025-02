Rugby, Polenzani confermato alla guida della delegazione umbra

Il consiglio federale, nella seduta dello scorso 7 febbraio, ha nominato Egiziano Polenzani, designato all'unanimità dalle società regionali, alla guida della delegazione umbra della Fir (Federazione italiana rugby) per il prossimo quadriennio olimpico 2025/'28.

"Sono lieto della mia nomina - ha commentato Egiziano Polenzani - in particolare per aver ottenuto l'unanimità dei consensi, quale soggetto al di sopra delle parti. Il mio impegno sarà quello di ricreare le condizioni per ritornare ad essere Comitato e per farlo dovrò far tornare, il prima possibile, le società al numero adeguato, come richiesto dal nostro statuto federale. Il mio ruolo sarà di traghettatore per chi, nel prossimo quadriennio, si ritroverà a guidare nuovamente il Comitato umbro della Fir".



