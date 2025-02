Prisco, Foibe tragedia che ha segnato la nostra storia

"Oggi, nel Giorno del Ricordo, rendiamo omaggio alle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, una tragedia a lungo dimenticata che pure ha segnato la nostra storia e che ha visto migliaia di italiani, uomini, donne e bambini, essere vittime di violenza e dell'odio messo in atto dai partigiani titini nelle terre del confine orientale": è quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Vittime anche dell'oblio di chi, nella nostra Nazione, per troppo tempo li ha dimenticati, fino ad arrivare talvolta a negare quella tragedia: il ricordo è un obbligo di verità e giustizia" aggiunge.

"Coloro che non finirono trucidati nelle foibe - ricorda Prisco in una nota -furono costretti a lasciare le proprie case, le proprie terre, per sempre. Unica colpa essere: italiani.

Oggi, rinnoviamo il nostro impegno a non dimenticare mai più, che è poi l'impegno di tutta la Nazione. E ogni volta, come ancora di recente, capitano episodi di 'oltraggio' ai monumenti o di negazione o alterazione della verità storica, si conferma la necessità e l'attualità di riaffermare questa verità storica, per combattere il seme dell'intolleranza e dell'odio politico. E più di tutto, la necessità di lavorare incessantemente per restituire ai nostri connazionali almeno la dignità di una memoria condivisa da tutta la Nazione".



