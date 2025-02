Pd, cambio di passo nella gestione della sanità in Umbria

"Conoscere lo stato dell'arte e scandire i tempi per la definizione di alcune delle questioni cruciali che riguardano la salute e che più stanno a cuore agli umbri": i consiglieri regionali Stefano Lisci e Maria Grazia Proietti (Pd) accolgono "con favore la decisione assunta in occasione della prima seduta operativa della Terza commissione, presieduta da Luca Simonetti, di programmare entro la fine del mese un'audizione con la presidente della Regione, Stefania Proietti e la nuova direttrice Salute e Welfare della Regione Umbria, Daniela Donetti".

"Il calendario dei lavori - spiegano i consiglieri Dem secondo quanto riferisce un comunicato della Regione - verrà definito a breve e l'audizione in Terza commissione rappresenterà la prima vera occasione di confronto di questa XII legislatura su uno dei temi che più la caratterizzeranno, la Salute. Questa iniziativa rappresenta un deciso cambio di passo, a conferma della piena volontà della nuova Giunta regionale di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle tante istanze che arrivano dai territori. Ne è dimostrazione tangibile - sottolineano ancora i consiglieri Pd - l'avvio del percorso di abbattimento delle liste d'attesa annunciato di recente dalla presidente Stefania Proietti, con 8mila nuovi posti disponibili per esami e visite e un nuovo sistema per ridurre gli spostamenti dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA