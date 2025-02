Minorenne indagato per rapina in casa ad insegnante

Un diciassettenne di origini straniere è stato indagato a piede libero per rapina aggravata e lesioni personali in relazione all'aggressione ai danni di un'insegnate ternana in pensione, di 83 anni, avvenuta all'interno della sua abitazione nella notte fra il 6 e il 7 gennaio scorsi, in un condominio di via Cannizzaro, a Terni.

L'indagine è coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Perugia che, attraverso una nota del procuratore Flaminio Monteleone, rende noto che "gli atti sono stati trasmessi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni per competenza funzionale. L'indagato è a conoscenza del procedimento a suo carico, essendogli stato notificato un avviso di accertamenti tecnici irripetibili".

Accertamenti che dovrebbe sostanziarsi nell'acquisizione del Dna del giovane, per il confronto con quello individuato dai carabinieri - in particolare dal Ris - nella casa della donna.

Quest'ultima era stata colpita al volto da un uomo che si era introdotto nel suo appartamento. Probabilmente con un oggetto appuntito che le aveva quindi causato ferite alla testa e al collo, suturate con oltre cento punti. Dalla casa erano sparite solo le due fedi che la donna portava al dito. L'aggressore, entrato da una finestra che si affaccia nel cortile interno dello stabile, era poi fuggito mentre a lanciare l'allarme erano stati alcuni vicini, allertati dalle richieste di aiuto della vittima.



