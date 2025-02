La Regione Umbria avvia la selezione per tre direttori

La Regione Umbria ha ufficialmente avviato la procedura per il conferimento di tre incarichi di direttore regionale attraverso una manifestazione di interesse pubblicata sul portale del reclutamento "inPa". L'iniziativa rientra nel piano di rafforzamento delle strutture amministrative regionali e punta a individuare figure di alto profilo per la guida di settori strategici.

Gli avvisi, pubblicati il giorno 7 febbraio 2025, riguardano le seguenti direzioni regionali: •Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio, Cultura, Agenda digitale (codice avviso R_Umbria_TDDir1_25); •Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualificazione urbana, Coordinamento PNRR (codice avviso R_Umbria_TDDir2_25); •Sviluppo economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport (codice avviso R_Umbria_TDDir3_25).

I candidati selezionati verranno assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, e avranno il compito di coordinare e attuare le strategie regionali nei rispettivi ambiti di competenza.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate singolarmente per ogni procedura entro il 17 febbraio 2025 alle ore 23:59, seguendo le modalità indicate negli avvisi.

I documenti ufficiali e i dettagli delle procedure sono disponibili sul portale del reclutamento "inPa" (https://www.inpa.gov.it/) e sul sito istituzionale della Regione Umbria (http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi).

È possibile presentare la propria candidatura per più direzioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA