Il sindaco di Foligno ha commemorato i martiri delle foibe

Si è svolta anche a Foligno la cerimonia per la commemorazione dei martiri delle foibe, nel piazzale a loro intitolato. E' intervenuto il sindaco Stefano Zuccarini che dopo aver salutato le autorità, ha ringraziato i cittadini presenti che "ogni anno intervengono sempre più numerosi, a dimostrazione di quanto sia forte l'esigenza di ricordare questi tragici fatti, per troppi anni colpevolmente e volutamente dimenticati con una scelta censoria, come se ci fossero vittime e stermini di serie A e di serie B ma i morti sono tutti uguali, seppure cambiano i carnefici".

"Eccoci dunque, di nuovo insieme, per celebrare il Giorno del Ricordo - ha detto Zuccarini secondo quanto riporta il Comune in una nota - istituito, lo ricordiamo, nel 2004, dall'allora governo Berlusconi, dopo una lunghissima stagione di oblio, proprio al fine di 'conservare la memoria della tragedia degli italiani, e di tutte le vittime delle foibe; dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre, durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguera; e della più complessa vicenda orientale".

E' stato reso omaggio anche a Gaetano Pinna. "Un esule istriano, nonché uno dei pochissimi superstiti di ritorno da El Alamein - ha sottolineato il sindaco - valoroso artigliere paracadutista della Folgore al quale abbiamo voluto intitolare il parco qui accanto".

Successivamente il corteo si è recato al parco degli Orti Orfini "per deporre un'altra corona d'alloro - ha fatto presente Zuccarini - ai piedi della lapide che abbiamo voluto in memoria di Norma Cossetto: una giovane studentessa italiana, istriana, sequestrata, barbaramente violentata, seviziata e infine gettata - ancora viva - nella foiba di Villa Surani. A tutti si deve onore, memoria e massimo rispetto: per noi è, e sarà sempre così".

Alla cerimonia, sono intervenuti, tra gli altri, anche gli assessori Decio Barili e Alessandra Leoni, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari, i consiglieri Riccardo Polli, Marco De Felicis, Rita Barbetti, Pier Francesco Pinna, Leonardo Pacini, Federica Piermarini, Daniela Flagiello, le autorità militari, gli studenti dell'Istituto tecnico economico e tecnologico aeronautico.



