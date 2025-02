Filipponi e Proietti (Pd), per Ast serve l'impegno di tutti

"Acciai Speciali Terni rappresenta un asset economico e produttivo essenziale non solo per la città di Terni, ma anche per l'intero territorio regionale. Occorre dunque responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte per evitare che la situazione possa portare a conseguenze negative.

In primis per i lavoratori": è quanto sostengono i consiglieri regionali del Partito democratico Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti.

"Stiamo seguendo con la massima attenzione - proseguono Filipponi e Proietti in una nota della Regione - l'evoluzione degli ultimi giorni in merito all'accordo di programma, per il quale l'assessore allo sviluppo economico, Francesco De Rebotti, ha già chiesto la condivisione dei contenuti dopo la lunga fase di valutazione tra Ast, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e ministero delle Imprese e del made in Italy. Sulla pelle dei lavoratori non si può scherzare.

L'auspicio - concludono - è che ci sia unione d'intenti e spirito di collaborazione per giungere ad una soluzione positiva".



