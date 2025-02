Con Tiber Pallia viaggio tra i tesori orvietano-amerini

E' un viaggio nel tempo alla scoperta dei tesori di Orvieto e del territorio amerino quello che propone "Tiber Pallia - Immersive discoveries", l'itinerario archeologico-culturale immersivo e multimediale presentato allo stand della Regione Umbria alla Borsa internazionale del turismo di Milano. Unisce cinque siti di epoca etrusca e romana di quattro comuni in un'area solcata dal Tevere e dal Paglia, i fiumi che danno il nome al progetto: la Necropoli di Crocefisso del Tufo e gli scavi di Campo della Fiera a Orvieto, Coriglia a Castel Viscardo, la necropoli di Vallone San Lorenzo a Montecchio e la villa di Poggio Gramignano a Lugnano in Teverina.

I visitatori - spiega il Comune di Orvieto - avranno la possibilità di scoprire la storia e le meraviglie di questo territorio attraverso esperienze immersive tra passato e presente. Indossando gli smartglass o utilizzando la webapp fruibile su tutti i device, pc, tablet e smartphone, si accederà a visite virtuali e in realtà aumentata che ricostruiscono gli insediamenti di un tempo. I video e le informazioni sono disponibili in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e tedesco). Un podcast narrativo in sei episodi, sviluppato assieme ai curatori scientifici dei siti culturali, permetterà invece di conoscere meglio l'archeologia del territorio. Per i più giovani e per le scuole è stato inoltre pensato e realizzato un edugame con una coinvolgente caccia al tesoro immersiva alla ricerca di reperti archeologici unici.

"Questo progetto - ha detto la sindaca di Orvieto e assessora al Turismo, Roberta Tardani - racchiude molti degli obiettivi che ci siamo dati in questi anni sul fronte delle politiche turistiche e culturali. Sulla necropoli di Crocifisso del Tufo e su Campo della Fiera abbiamo già investito dal punto di vista strutturale per valorizzare e rendere sempre più fruibili questi siti straordinari e oggi, attraverso la tecnologia e queste esperienze immersive, non solo si rendono più coinvolgenti le visite ma anche più accessibili i luoghi stessi. Pensiamo ad esempio a Campo della Fiera che continua a restituirci le tracce del Fanum Voltumnae, il santuario federale degli etruschi che ora sarà visibile virtualmente tutto l'anno e non soltanto durante le campagne di scavo. La gamification dell'esperienza attraverso l'edugame, una delle linee di intervento che avevamo individuato con il piano di marketing territoriale, consente poi di ampliare il pubblico verso i giovani e le famiglie ma soprattutto di arricchire l'offerta culturale didattica nei confronti delle scuole. Non ultimo, questo è un progetto di territorio che coinvolge più comuni, uniti dalla storia ma anche da un patrimonio di percorsi naturalistici e paesaggistici nel quale ora può rientrare, nella sua unicità, anche l'itinerario proposto da Tiber Pallia, con l'obiettivo di aumentare la permanenza in queste zone e fare di Orvieto una destinazione".



