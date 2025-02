Bistocchi, ripudio della barbarie provocata dalle ideologie

"Il Giorno del ricordo ci fa rivivere una pagina buia della storia contemporanea, fatta di sofferenza e ferocia, come quella delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Una crudeltà inaccettabile nei confronti di chi si ritrovò esule in Patria dopo una sciagurata guerra scatenata per una folle ideologia": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi, celebrando il "Giorno del ricordo".

"Come ci ha ricordato spesso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - spiega la presidente Bistocchi in una nota della Regione - le vittime innocenti non hanno colore politico, e così la vicinanza geografica di due luoghi dell'orrore come la Risiera di San Sabba, campo di concentramento nazista, e la Foiba di Basovizza, dove venne esercitata la ferocia titina, evidenzia la similitudine degli effetti della follia umana.

Occasioni quindi come quella di oggi, con gli appuntamenti celebrativi che si svolgeranno nel Paese come in Umbria, dovranno essere momenti di studio e di approfondimento, con l'obiettivo di porre le basi per evitare il ritorno di qualsiasi totalitarismo ed estremismo. Preoccupante dover sottolineare invece che, anche oggi, alla guida di importanti potenze mondiali ci sia chi parla di maxi esodi, per sgomberare dei territori che invece dovrebbero essere la casa degli sgomberati".

"La strada invece - continua la presidente Bistocchi - non può che essere quella del ripudio della barbarie provocata dalle ideologie e dagli estremismi, nell'ottica della costruzione di ponti, e non di muri, tra differenze, culture e tradizioni".





