Simona Meloni, alla Bit focus su turismo lento e i cammini

"La Bit è sempre un'occasione speciale, una vetrina internazionale per l'Umbria": a sottolinearlo con l'ANSA è l'assessora al turismo della Regione Umbria Simona Meloni. Evidenziando come anche quest'anno si continui a promuovere il brand "Umbria cuore verde d'Italia", con un focus particolare sul turismo lento e i cammini.

"L'Ottocentenario di San Francesco e del Cantico delle creature - ha detto Simona Meloni - offrono un'opportunità unica per rilanciare il turismo esperienziale, integrando natura, cultura e agricoltura di qualità. L'Umbria non è solo la terra dei cammini spirituali, ma anche dei borghi rurali, dei laghi e dei parchi naturali, da valorizzare in una visione di sviluppo sostenibile. Vogliamo costruire un'Umbria che non lasci indietro nessuno, che dia centralità economica, sociale e culturale a tutti i territori".

L'assessora ha quindi evidenziato "l'importanza di contrastare lo spopolamento delle aree interne attraverso il turismo". Alla Bit l'Umbria si presenta con "uno spazio dedicato ai cammini, un ponte tra spiritualità, paesaggio e tradizione enogastronomica - ha detto ancora Simona Meloni -, un'occasione per raccontare i patrimoni Unesco della regione, il legame tra turismo e agricoltura, e le esperienze che rendono l'Umbria una destinazione autentica e sostenibile".

"Siamo in cammino per un'Umbria che punta allo sviluppo sostenibile e all'attrattività internazionale", ha concluso Meloni.



