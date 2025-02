Proietti, 2025 si annuncia eccezionale per turismo in Umbria

"Il 2025 si annuncia eccezionale per il turismo in Umbria, grazie alla coincidenza tra il Giubileo e l'ottavo centenario del Cantico delle creature di San Francesco": ha dirlo all'ANSA è stata la presidente della Regione, Stefania Proietti, intervenendo alla Borsa internazionale del turismo di Milano.

Proietti ha annunciato l'istituzione di una "cabina di regia Giubileo 2025 Umbria" nell'ambito di quella nazionale coordinata da Palazzo Chigi, sottolineando come il turismo religioso e dei cammini stia attirando sempre più visitatori.

"Se sapremo accogliere bene nel 2025 - ha detto -, sarà il secondo Giubileo per l'Italia, anticipando l'ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026".

Tra i grandi eventi dell'anno, confermato il ruolo centrale di Umbria Jazz, che "è diventato un appuntamento culturale di riferimento e contribuisce a destagionalizzare il turismo, valorizzando il mese di luglio".

La presidente ha poi ribadito l'obiettivo di rendere l'Umbria "il cuore dell'accoglienza d'Italia", puntando su spiritualità, cammini, città d'arte, paesaggi, musica e tradizioni". "Un'attenzione particolare sarà riservata alle aree interne, come la Valnerina e il Ternano, con il turismo visto come leva per la rinascita post-sisma e lo sviluppo delle eccellenze enogastronomiche" ha aggiunto.

"Non amiamo chiamarli turisti, ma amici dell'Umbria", ha concluso Proietti.



