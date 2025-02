Il ritmo dei festival per scandire il tempo di Perugia

"Il calendario della vita culturale di Perugia è ormai scandito dal ritmo dei suoi festival": con queste parole, il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini ha presentato alla Bit di Milano "Perugia città dei festival", l'iniziativa che racconta l'anima culturale del capoluogo umbro attraverso una serie di eventi che, dalla primavera all'autunno, spaziano dalla musica al giornalismo, dalla danza alla letteratura, fino all'architettura e al cinema.

Un modello consolidato che - è stato sottolineato - trasforma Perugia in un punto di riferimento nazionale per il mondo dei festival, con circa ottanta giornate all'anno dedicate a rassegne di respiro internazionale.

Anche il 2025 si presenta con un cartellone già ricco di appuntamenti. Si parte il 3 marzo con Umbria green festival, che fino al 23 novembre porterà esperti di scienza, filosofia e arte a confrontarsi sui temi della sostenibilità. Seguirà, dal 21 al 23 marzo, Alibi festival, rassegna dedicata al crime e alla letteratura di inchiesta, mentre dal 9 al 13 aprile sarà la volta del Festival del giornalismo, giunto alla 19/a edizione, che ospiterà premi Pulitzer, Nobel e intellettuali di fama internazionale per analizzare le sfide dell'informazione globale. Dal 29 maggio al 2 giugno si rinnoverà l'appuntamento con Encuentro, festival dedicato alla letteratura spagnola e latino-americana, seguito dal 13 al 15 giugno da Tanganica - Libero Stato della risata, che esplorerà i linguaggi dell'umorismo attraverso stand-up comedy, teatro e circo contemporaneo. Sempre a giugno, dal 20 al 29, Perugia si trasformerà in un palcoscenico diffuso con l'Umbria danza festival, mentre dal 26 giugno al 2 luglio il Trasimeno music festival, fondato dalla pianista Angela Hewitt, celebrerà il suo 20/o anniversario con interpreti di fama internazionale.

L'estate proseguirà con L'Umbria che spacca (2-6 luglio), festival dedicato alla musica indipendente, con i Baustelle tra gli ospiti principali, e con il prestigioso Umbria jazz (10-20 luglio), evento simbolo della città che porterà nel cuore dell'acropoli artisti jazz, pop e rock di livello mondiale. A settembre, la Sagra musicale umbra (5-19 settembre) attraverserà diverse città umbre sotto il titolo "Visionari", mentre dal 26 settembre all'8 ottobre il PerSo - Perugia social film festival proporrà documentari e cinema del reale con un forte impatto sociale. Chiuderà l'anno Seed - Design actions for the future, festival dell'architettura e del design che, con eventi distribuiti lungo l'intero 2025, coinvolgerà professionisti e studiosi per immaginare le città del futuro.

"Un'offerta ampia e di qualità - ha sottolineato Pierini - che conferma Perugia come una delle città culturalmente più vivaci d'Italia."



