Cucinelli a cena con Re Carlo, 'non spreca nemmeno il pane'

Metti una sera a cena con Re Carlo terzo e la Regina Camilla: è quella raccontata su Instagram da Brunello Cucinelli. Tra "calorose strette di mano e il bacio di saluto" - in quella che definisce "la nostra intima corrispondenza spirituale" - ma anche un "piccolo pezzo di pane" rimasto nel piatto appena cambiato del sovrano che ha chiesto di riavere nel nuovo per "riutilizzarlo tutto" perché "non dobbiamo sprecare nemmeno le cose più piccole".

"Sono onoratissimo e incantato - ha scritto Cucinelli in un post - di aver partecipato venerdì sera ad una splendida cena volta a celebrare la cultura 'lenta e consapevole del cibo e della moda italiana', alla presenza di Sua Maestà Re Carlo III, della Regina Camilla, dell'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini e di sua moglie presso @highgrovegarden, luogo di raro fascino, nella splendida campagna inglese. Le espressioni di Sua Maestà, le calorose strette di mano e il bacio di saluto, unitamente all'avermi voluto seduto dinanzi a lui, mi hanno commosso. Insieme al mio stimato amico Federico Marchetti, seduto accanto alla Regina Camilla, ci siamo detti di essere orgogliosi di collaborare con Sua Maestà e personalmente mi sento lusingato dalla nostra intima corrispondenza spirituale".

"Ho ammirato Re Carlo, quando, al cameriere che gli stava sostituendo il piatto - ha rivelato Cucinelli - ha chiesto di trasportare in quello nuovo un piccolo pezzo di pane che era rimasto nel primo, intendendo riutilizzarlo tutto, come simbolo del lavoro dell'uomo e del suo significato universale. E guardandomi ha poi detto: 'Non dobbiamo sprecare nemmeno le cose più piccole'".

"Ringrazio infinitamente Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla, l'Ambasciatore e la Signora Lambertini, e The King's Foundation per il lusinghiero e illustre invito a questo evento molto speciale" ha concluso Cucinelli.

