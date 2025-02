Alla Bit l'Umbria punta su turismo sostenibile ed esperienziale

E' un'offerta che "esalta il patrimonio storico, culturale e naturalistico, dell'Umbria, promuovendo un turismo sostenibile ed esperienziale" quella proposta allo stand della Regione alla Bit, Borsa internazionale del turismo, in programma a Milano fino all'11 febbraio a Rho Fiera. All'inaugurazione hanno partecipato La presidente della Regione Stefania Proietti e l'assessora al Turismo Simona Meloni, presenti ai vari eventi in programma. Insieme hanno ricevuto la visita della ministra Daniela Santanchè.

Tra le iniziative spicca "Cammini aperti 2025 - Edizione speciale Giubileo", un progetto che celebra gli 800 anni dal Cantico delle creature, con 27 escursioni guidate su percorsi spirituali come il Cammino di San Francesco, quello di San Benedetto e le Vie Lauretane. L'evento, che coinvolge anche Lazio, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, si terrà il 10 e 11 maggio.

Spoleto sarà invece protagonista di Screenings, la rassegna di Rai Com che ad aprile accoglierà 70 buyer internazionali per la presentazione delle migliori produzioni Rai, tra serie tv, film e documentari. Un'iniziativa che coniuga l'audiovisivo con la valorizzazione del territorio umbro.

L'Umbria guarda anche al suo patrimonio Unesco con il progetto "Le giornate del Patrimonio Unesco", in vista del "World tourism event 2026". I riflettori sono puntati su Assisi, il Tempietto del Clitunno e il sito seriale Longobardi in Italia.

Novità anche per l'archeologia con Tiber-Pallia, un itinerario che collega cinque siti etrusco-romani dell'orvietano, offrendo esperienze immersive con realtà aumentata, smartglass e un sistema di podcast multilingua.

Sul fronte degli eventi, Perugia si conferma capitale della cultura con un calendario di 80 giornate tra musica, teatro e letteratura. In evidenza Umbria Jazz, che nel 2025 vedrà sul palco artisti del calibro di Joe Satriani, Steve Vai, Jacob Collier, Mika e Lionel Richie.

Il lago Trasimeno sarà al centro di un docufilm che racconta la vita nei borghi circostanti attraverso storie di viticoltura, pesca, arte e sport.

Terni, invece, presenta un ricco programma di eventi per San Valentino e si prepara alla riqualificazione di Cesi come Porta dell'Umbria, grazie ai fondi Pnrr.

Infine, l'enogastronomia umbra si rilancia con una ricerca Isnart e Camera di commercio sulle eccellenze locali, come vino, olio, tartufo, cioccolato e birra, evidenziando il potenziale turistico di questi prodotti. Coldiretti e Terranostra propongono un focus sull'agriturismo e la multifunzionalità agricola come motori di sviluppo sostenibile.

L'Umbria alla Bit di Milano - secondo la Regione - "si conferma così destinazione d'eccellenza per un turismo rigenerante, autentico e attento alla sostenibilità".



