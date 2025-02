Puletti, guinzaglio ambientalisti alla Giunta Proietti

"Si stringe ogni giorno di più il guinzaglio che le associazioni ambientaliste hanno messo alla Giunta Proietti sin dai tempi della campagna elettorale. Ogni decisione presa da palazzo Donini è un tripudio di gioia per certe categorie ed una costante vessazione per altre": ad intervenire sull'annunciata abrogazione dell'emendamento che vieta il transito dei veicoli a motore in sentieri e mulattiere è Manuela Puletti, a capo del dipartimento caccia per la Lega.

"Non bastava un'assurda chiusura anticipata della caccia a turdidi e beccacce per rafforzare il patto d'acciaio tra ambientalisti e giunta Proietti, ma ora si preannuncia anche lo smantellamento dell' emendamento Puletti tanto voluto da cacciatori, fuoristradisti, tartufai che ha visto il sostegno di tutte e sette le associazioni venatorie e di altri mondi nella sua realizzazione e nella sua difesa" aggiunge.

"Quello che fu un emendamento di buon senso - sostiene Puletti - e che permetteva una chiara lettura normativa nel più banale dei principi, per cui se una strada di montagna è contrassegnata da un divieto è giusto non transitarla con i veicoli a motore ma se non c'è divieto ne diventa normale il passaggio, sta per essere abrogato. L'assurdità di questa decisione oltre che nel merito visto che ad oltre un anno dalla sua applicazione non risultano devastazioni ed incidenti come avrebbero voluto gli ambientalisti, sta anche nel metodo poiché ad annunciare, fiero ed orgoglioso questa modifica non è stato l'assessore competente per materia Simona Meloni ma addirittura quello dei Verdi Barcaioli che non ha alcuna competenza in materia se non quella di rappresentare in Giunta i nemici più accaniti dei cacciatori o dei fuoristradisti.

È evidente come questa nuova amministrazione sia tenuta sotto scacco da ambientalisti e animalisti e ne sia la chiara estensione politica".



