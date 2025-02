Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia di Calzolaro, considerata dal Comune "un'opera fondamentale per il territorio, che rappresenta un investimento concreto sul futuro dei più piccoli e sull'intera comunità".

Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Luca Carizia, e tutta l'Amministrazione comunale, la dirigente scolastica del secondo circolo, Raffaella Reali, le insegnanti e numerosi bambini accompagnati dai loro genitori.

Il nuovo plesso - si legge in una nota del Comune - è stato realizzato a seguito della demolizione dell'edificio precedente ed è progettato per offrire ambienti didattici all'avanguardia, sostenibili ed ecocompatibili, in grado di garantire il massimo comfort e favorire un'esperienza educativa innovativa e inclusiva. L'intervento, del valore complessivo di 594mila euro, ha permesso la costruzione di una scuola "moderna e funzionale, perfettamente in linea con le esigenze educative di oggi".

"E' una giornata di grande significato per la nostra comunità" ha detto il sindaco Luca Carizia. "L'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia di Calzolaro - ha aggiunto - è il simbolo del nostro impegno costante per garantire edifici scolastici moderni e sicuri, progettati per offrire ai bambini il miglior ambiente possibile in cui crescere e apprendere.

Investire sulle scuole significa investire sul futuro, sui giovani, sul domani della nostra comunità. Questa attenzione è parte di una visione più ampia, che ci ha portato a intervenire in maniera decisa su tutto il territorio, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento delle frazioni e rafforzare il senso di comunità".

Reali ha parlato della scuola come "una vera perla, un ambiente luminoso, moderno, pensato a misura di bambino, dove le nuove generazioni potranno vivere e apprendere in un contesto sereno e accogliente". "Fondamentale - ha aggiunto - è anche l'approccio pedagogico adottato, che si ispira al modello senza zaino".



