Verso la candidatura Unesco dello Scoglio Sacro di Roccaporena

Avviato ufficialmente il percorso per la candidatura Unesco dello Scoglio Sacro di Roccaporena, a Cascia. Il progetto è stato presentato ieri in una gremita sala Don Sante, segnando il primo passo concreto verso il riconoscimento del sito come patrimonio mondiale dell'umanità.

L'incontro ha sancito la creazione di un gruppo di lavoro dedicato alla candidatura, sottolineando la necessità di un forte coinvolgimento della comunità. "Questa è una tappa fondamentale per un progetto ambizioso e di grande significato per il nostro territorio", ha detto il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ricordando gli interventi di rigenerazione avviati negli ultimi anni grazie a finanziamenti ottenuti, tra cui quelli del Pnrr per l'attrattività dei borghi.

A ribadire il valore collettivo del sito è stato Simone Desantis, economo del Santuario di Roccaporena e segretario del Consiglio dell'Opera di Santa Rita: "Lo Scoglio di Santa Rita appartiene a tutti e deve essere preservato con la massima attenzione. Non è solo una meta turistica, ma un simbolo di fede e spiritualità con un significato profondo". Gabriele Lena, tecnico incaricato della candidatura, ha illustrato i prossimi step e l'iter potrebbe concludersi in circa due anni.



