Terni, Ferranti incontra staff di neuropsichiatria infantile

Il presidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, ha incontrato lo staff dell'unità operativa complessa "Neuropsichiatria Infantile e dell'Età evolutiva" di Terni. All'incontro, svoltosi al Centro di riferimento regionale per la Sindrome da deficit dell'attenzione ed iperattività (Adhd) dell'Asl 2, erano presenti il direttore del dipartimento di salute mentale, dottor Augusto Pasini, le dottoresse Silvia Pilardi, Ludovica Lucarini, Valeria Tralascia e il dottor Gianni Moriconi.

Pasini - è detto in una nota della Provincia di Terni - ha evidenziato le criticità di una struttura che rappresenta un punto di riferimento per l'intera Asl e che accoglie attualmente un importante numero di minori, offrendo servizi specifici come la riabilitazione per disabilità neuro-psicomotoria. Fra i problemi esposti al presidente Ferranti quello del poco spazio disponibile rispetto al grande numero di richieste e di utenti che necessitano dei servizi e del bisogno di nuovi collaboratori specializzati, oltre a quelli già presenti, e che rispondono a necessità specifiche, come ad esempio la dott.ssa Pilardi che coordina con successo le attività e promuove i servizi del centro Adhd che è il punto di riferimento per l'intera Umbria.

Altra questione emersa è stata quella di fisiatria pediatrica di cui è punto di riferimento la dottoressa Lucarini, unica risorsa in Umbria con tale specializzazione, la quale attualmente, secondo quanto riferito, non ha supporto di personale e un'unita specifica. Problemi di spazio anche per il centro diurno per minori interno alla struttura Asl coordinato dal dott. Moriconi e dalla dott.ssa Tralascia i quali hanno sviluppato una rete di gestione coordinata di tutti i centri diurni sul territorio.

Fra le richieste avanzate al presidente anche quella di poter interagire con le scuole di secondo ordine per progetti legati alla salute e all'educazione.

"Siamo pienamente disponibili a portare all'attenzione del direttore generale dell'Asl 2, della Regione e del Comune di Terni le necessità che ci sono state presentate", ha detto il presidente Ferranti. "Sensibilizzeremo le istituzioni per trovare un punto d'incontro volto a mantenere alto lo standard delle prestazioni erogate". Il presidente ha poi annunciato un'importante iniziativa: "E' nostro interesse - ha poi annunciato il presidente - poter inserire la struttura in un progetto rivolto agli studenti in ambito educativo e formativo, attraverso il coinvolgimento della rete scolastica provinciale".





