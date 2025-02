Presentata edizione 2025 del Carnevale di Sant'Eraclio

I personaggi della famiglia Addams, l'intelligenza artificiale, sanità pubblica e privata, Willy Wonka e la fabbrica del divertimento, i pirati, la rappresentazione del drago della cultura orientale: sono questi i soggetti dei sei carri e dei gruppi mascherati del Carnevale dei ragazzi di Sant'Eraclio che sfileranno per tre domeniche consecutive (16 febbraio, 23 febbraio e 2 marzo, dalle 15 alle 18). Ci sarà pure un gruppo mascherato ispirato al mondo messicano: ne fanno parte i ragazzi e le famiglie dell'oratorio 'Don Mariano', una realtà radicata nel territorio, le ragazze del gruppo studentesco dell'Istituto comprensivo di Sant'Eraclio e i ragazzi della Quintanella di San Giovanni Profiamma.

L'edizione 2024 della rassegna è stata illustrata da Fabio Bonifazi, presidente dell'associazione di volontariato dei ragazzi del Carnevale di Sant'Eraclio. Prenderà il via giovedì 13 febbraio, con l'apertura dell'osteria del Carnevale, nei locali della taverna del rione Badia, in via Gentile da Foligno, dalle 20.00 alle 24.00. Bonifazi ha ricordato che per assistere alle parate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso di 5 euro, per tutti, mascherati e non, tranne per i ragazzi fino a 12 anni, al fine di sostenere le iniziative della stagione successiva. Il presidente del Carnevale dei ragazzi ha ricordato il contributo annuale di 20mila euro stanziato dal Comune a sostegno della manifestazione. Anche quest'anno verrà assegnato il premio "Alfio Pace", intitolato al presidente del Carnevale di Sant'Eraclio degli anni '70 e '80. Al termine della sfilata, il premio verrà assegnato al migliore tra i 6 carri allegorici e tra i sei gruppi mascherati.

Oltre alla sfilata dei carri, nelle tre domeniche, nel Castello dei Trinci di Sant'Eraclio, dalle 15.00 alle 18.00, artisti di strada metteranno in scena lo spettacolo "Il mercante dei sogni", a cura dell'Academy Circus del Carnevale.

Per chi volesse assistere basterà presentarsi alle porte del Castello. Nel corso delle tre domeniche del Carnevale, l'ordinanza che limita la circolazione dei veicoli a motore, verrà sospesa.

Tra gli altri appuntamenti in programma, sabato 15 febbraio, alle 16.30 (sala della comunità 'Don Luciano Raponi", ex cinema, ingresso da via Flaminia Vecchia. Retro chiesa di San Pietro) presentazione del libro di Italo Landrini "Voci del passato - Assisi e dintorni. Poesie e storie del contado in rima libera".

Sabato 1 marzo, alle 16.30 (sala della comunità 'Don Luciano Raponi", ex cinema, ingresso da via Flaminia Vecchia. Retro chiesa di San Pietro) verranno premiati i vincitori del primo concorso di poesia "Storie e magie del Carnevale di Sant'Eraclio").

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che "il Carnevale di Sant'Eraclio non è solo divertimento ma anche dimostrazione di grande fermento culturale. Per questo il Comune ha deciso di essere al fianco della manifestazione con un contributo certo e regolare nel tempo". Alla presentazione della manifestazione erano presenti, tra gli altri, l'assessore Marco Cesato, il vicepresidente di Fulgineamente, Paolo Angelucci, e Laura Carmen Paladino, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Sant'Eraclio.



