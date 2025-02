Melasecche, stop a ospedale Narni-Amelia sarebbe un errore

"La Giunta Proietti si è distinta in questa prima fase per i numerosi 'no' ai tanti progetti avviati dal precedente governo regionale di centrodestra. Ne sono esempi lo stop alla realizzazione del termovalorizzatore, le cui conseguenze saranno l'inevitabile ampliamento delle discariche esistenti e il blocco dell'iter del Nodo di Perugia, con ripercussioni gravi sul traffico locale. Considerati i precedenti, siamo seriamente preoccupati delle voci che stanno circolando in questi giorni rispetto alla volontà della sinistra di stoppare anche un'altra opera fondamentale per il futuro del territorio ternano, vale a dire il nuovo ospedale Narni-Amelia, con finanziamenti già confermati da Inail e individuato sul modello hub & spoke per garantire massima efficienza e funzionalità ai servizi sanitari della provincia di Terni". Lo dichiara il capogruppo della Lega Umbria all'Assemblea legislativa, Enrico Melasecche.

"Per fugare ogni dubbio circa la volontà dell'attuale Giunta regionale di realizzarlo - annuncia Melasecche in una nota della Regione - ho depositato sul tema una mozione sottoscritta anche dal consigliere Lega Donatella Tesei. La richiesta è quella di impegnare la presidente Stefania Proietti a completare l'iter già avviato positivamente dalla precedente Giunta in modo da fornire entro il mese di febbraio 2025 il cronoprogramma complessivo per completare il nuovo progetto dell'ospedale di Narni-Amelia e garantire date certe alle popolazioni interessate, concludendo le pratiche amministrative e trasferendo la proprietà dell'area all'Inail affinché avvii il cantiere per concluderlo in tempi certi, conseguendo un risultato storico".

"La realizzazione dell'ospedale è un obiettivo che risale agli ultimi decenni del secolo scorso, protagonista in fasi alterne di promesse di una generazione di politici di sinistra che si sono esercitati nel produrre una montagna di nulla, tale da diventare il simbolo di una politica inconcludente", aggiunge Melasecche, ricordando dichiarazioni in merito alla realizzazione di questo progetto fatte nel 2006 dall'assessore regionale alla sanità Maurizio Rosi, Giunta Lorenzetti e dall'allora sindaco Bellini di Amelia. "Sono seguiti 19 anni di nulla - sottolinea poi - di promesse mancate, di immobilismo e incapacità nel portare a termine gli obiettivi prefissati".

"La vera svolta - conclude il consigliere regionale di opposizione - c'è stata solamente con la Giunta Tesei e con l'impegno profuso da assessore nel giungere all'approvazione del nuovo progetto esecutivo in seno alla conferenza dei servizi decisoria e nel definire i rapporti con Inail. Ora occorre concludere la verifica esterna del progetto per procedere celermente con la cessione dell'area e la gara d'appalto. Basta con i 'no' che bloccano lo sviluppo dell'Umbria, facendo perdere alla nostra regione finanziamenti e opportunità di crescita. La presidente Proietti prenda una posizione chiara e lavori finalmente per dare risposte ai cittadini del ternano con la realizzazione di quest'opera fondamentale".



