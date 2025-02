Martedì 11 febbraio si riunisce l'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a palazzo Cesaroni (Perugia), martedì 11 febbraio, con inizio dei lavori alle ore 10.00. La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube dell'Assemblea.

Prevista la discussione di interrogazioni a risposta immediata (question time), mozioni e proposte di legge.

Question time: "Progetto eolico "Phobos" tra altopiano dell'Alfina e lago di Bolsena", interroga Eleonora Pace (FdI), risponde l'assessore Thomas De Luca. "Intendimenti della Giunta regionale in merito al complesso immobiliare di Pentima (Terni)", interroga Paola Agabiti (FdI), risponde l'assessore Francesco De Rebotti. "Fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno: possibili ricadute occupazionali, economiche e sociali per l'Umbria", interroga Nilo Arcudi (Tesei presidente - Umbria civica), risponde l'assessore Francesco De Rebotti. "Importi da riconoscere annualmente alle province di Perugia e Terni per la manutenzione delle strade regionali affidate loro in gestione", interrogano Melasecche e Tesei (Lega), risponde l'assessore Francesco De Rebotti. "Raddoppio dello svincolo E45 di Marsciano: intervento strategico per la sicurezza stradale e per lo sviluppo economico del territorio", interrogano Melasecche e Tesei (Lega), risponde l'assessore Francesco De Rebotti. "Stato di avanzamento dei progetti finanziati con Pnrr missione 6 - salute e implementazione del fascicolo sanitario elettronico", interroga Fabrizio Ricci (Avs), risponde la presidente Stefania Proietti. "Ritardi nella realizzazione delle Case della comunità finanziate dal Pnrr", interrogano Filipponi e Proietti M. G., risponde la presidente Stefania Proietti.

A seguire: "Istituzione della Commissione speciale sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6: salute", relatore Francesco Filipponi (Pd).

"Convalida dell'elezione del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali proclamati eletti a seguito della consultazione del novembre 2024". "Designazione di un componente effettivo con funzioni di presidente e di un componente supplente, in seno al collegio dei revisori dei conti del Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione". "Contrarietà ai tagli al bilancio regionale e agli enti locali derivanti dalla legge di bilancio 2025-2029 e richiesta di apertura di un tavolo per la revisione della ripartizione delle risorse per gli anni successivi", mozione a firma Betti, Filipponi, Lisci, Michelini, Proietti M.G. (Pd), Ricci (Avs), Simonetti (M5S) e Tagliaferri (Ud).

"Urgente la realizzazione storica della stazione ferroviaria per l'alta velocità Medioetruria, dando seguito all'esito del tavolo nazionale Toscana-Umbria, gestito da Rfi, per rompere l'isolamento dell'Umbria grazie a 14 coppie di freccia rossa al giorno", mozione a firma Melasecche e Tesei (Lega). "Adesione al manifesto #banpfas per l'urgente messa a bando dei pfas", mozione a firma Simonetti (M5S), Betti (Pd), Ricci (Avs) e Tagliaferri (Ud). "Inclusione della città di Gubbio nei festeggiamenti per l'ottocentenario di San Francesco d'Assisi", mozione a firma Nilo Arcudi (Tesei presidente - Umbria civica).





