L'Umbria pronta per la Borsa internazionale del turismo

La Regione Umbria è pronta per l'edizione 2025 della Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma dal 9 all'11 febbraio presso Rho Fiera, allo stand BOOT U02 V20 nel padiglione 11.

"La Bit rappresenta un'imperdibile opportunità strategica per valorizzare il patrimonio storico, culturale, spirituale e paesaggistico della nostra regione sicuramente tra le più autentiche e suggestive d'Italia" sottolinea l'assessora regionale al Turismo Simona Meloni. "I dati del 2024 - aggiunge - confermano un incremento del 4,8% di arrivi ed un aumento del 10,1% di turisti stranieri con una crescente richiesta di una forma di turismo sostenibile, esperienziale e immersivo. E proprio su questo settore turistico continueremo a puntare per valorizzare il nostro territorio e i nostri borghi, che rappresentano la vera anima autentica e che sono al centro delle politiche regionali di rigenerazione urbana. Così come lavoreremo a un progetto di interconnessione tra l'Umbria dei parchi e l'Umbria dei laghi, all'insegna di una richiesta sempre più crescente che intreccia turismo, sport e wellness".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA