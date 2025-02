Frati Assisi, conclusa 1/a parte Capitolo ordinario custodia

Si è conclusa la prima parte del Capitolo ordinario della custodia del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. "Una settimana intensa - spiega una nota dei frati - marcata dal confronto franco, sereno e trasparente, secondo lo stile tipico francescano, tra i membri dell'assemblea fraterna". Si tratta di 30 frati, provenienti da otto Paesi e quattro continenti: Italia, Argentina, Polonia, Romania, Cina, Germania, Kenya, Corea del Sud. Ha presieduto l'assemblea fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati minori conventuali, e ha partecipato l'assistente generale fra Giovanni Voltan.

Martedì si è insediato il custode, fra Marco Moroni, che in ginocchio, di fronte al ministro generale, davanti alla tomba di san Francesco, ha pronunciato la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla Chiesa. Successivamente ha ricevuto l'obbedienza di tutti i frati della Custodia con il gesto dell'abbraccio.

Sono stati poi eletti il vicario custodiale e gli altri membri del consiglio (chiamato tradizionalmente "definitorio"): fra Wiesław Pyzio, vicario; fra Silvano Bianco, segretario; fra Alfredo Avallone, presidente della commissione per la pastorale del santuario e l'evangelizzazione; fra Lindor Alcides Tofful, presidente della commissione per la formazione, fra Riccardo Giacon, economo e presidente della commissione per l'economia e l'edilizia; fra Emanuele Rimoli, presidente della commissione per la cultura.

"Con loro e con il contributo di tutti i frati della Custodia - ha commentato il custode - potremo guardare al futuro che ci attende con rinnovata speranza e con capacità progettuale, per il servizio alla nostra fraternità, alla Basilica e alla testimonianza evangelica nel mondo".

"Sono stati giorni - ha sottolineato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione della Basilica di San Francesco di Assis - in cui abbiamo sperimentato ancora una volta che la spiritualità di san Francesco è uno stile di vita fraterno che anima e stimola la compartecipazione e la corresponsabilità e forse proprio questa esperienza è uno dei doni che il francescanesimo può e deve condividere con la società".

La seconda parte del Capitolo custodiale ordinario si svolgerà dal 24 al 27 marzo 2025, sempre al Sacro Convento.





