Ferranti, fondamentale la firma accordo di programma per Ast

"E' stato un incontro importante che ha evidenziato l'unità di tutte le parti, sia istituzionali che sindacali, coese, al di là delle differenze politiche, sull'importanza strategica di Ast e sulla volontà di non accettare un'eventuale mancata firma dell'accordo di programma i cui ritardi suscitano preoccupazione": lo dichiara il presidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, che ha partecipato stamani nella sede ternana della Regione all'incontro fra Regione, istituzioni e sindacati su Acciai Speciali Terni.

"Si è ribadita - dice in una nota il presidente - la priorità che, a prescindere dalla questione dei costi energetici, l'accordo di programma venga firmato entro la fine di febbraio e ne venga reso noto il contenuto. In caso contrario si è convenuto sulla possibilità di forme di composta mobilitazione per ribadire la compattezza di questo territorio così come già avvenuto in passato".

"Positiva - aggiunge Ferranti - è stata inoltre la coesione nel chiedere l'attuazione di alcuni punti strategici. Il mantenimento di un profilo internazionale del sito produttivo ternano, l'attuazione degli investimenti anche ambientali con la messa in sicurezza della discarica, per la quale c'è già un documento azienda-Comune di Terni, e misure su Prisciano, il potenziamento delle infrastrutture territoriali e la valorizzazione, a parità di costi, delle aziende dell'indotto locale. Condivisione inoltre - conclude il presidente - su livelli occupazionali e produttivi con il mantenimento dei due forni e sulla strategicità di Ast a livello nazionale e internazionale".



