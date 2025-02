Due ragazzi di 15 anni denunciati per tentata rapina

Due minorenni - entrambi classe 2010 - sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Perugia perché ritenuti responsabili del reato di tentata rapina in concorso ai danni del titolare di un centro commerciale di Castel del Piano.

Secondo quanto riferito dalla questura, i due ragazzi sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale dove, utilizzando un fucile a pallini di plastica avrebbero colpito al volto il titolare. In seguito, dopo essersi temporaneamente allontanati, i due minori sono rientrati nel negozio e, uno di questi, dopo aver estratto una pistola dalla giacca - poi risultata essere un giocattolo - ha intimato al titolare di consegnargli il denaro che aveva in cassa. Al diniego dell'uomo, sono usciti dall'esercizio commerciale, allontanandosi.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno ascoltato la vittima e, anche tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno acquisito tutti gli elementi descrittivi utili all'individuazione dei presunti responsabili.

In poco tempo, i due sono stati rintracciati dai poliziotti in un parco vicino. Sentiti in merito ai fatti, i minori avrebbero confermato quanto accaduto poco prima, indicando - sempre secondo quanto riferito dalla polizia - il luogo dove avevano nascosto l'arma giocattolo.

Accompagnati in questura, i due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per i reati di tentata rapina in concorso e molestie e disturbo alle persone Gli oggetti utilizzati, invece, sono stati sottoposti a sequestro.



