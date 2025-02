Dopo esonero lampo torna Abate alla Ternana

Prima l'esonero, nella serata di giovedì, poi i chiarimenti nel corso della notte allo stadio Liberati, infine il dietrofront: il presidente della Ternana Calcio, Stefano D'Alessandro, ha confermato l'allenatore Ignazio Abate sulla panchina della squadra rossoverde.

L'esonero era arrivato intorno alle 20.00 di giovedì con contestuale ingaggio del nuovo allenatore, Fabio Liverani. Poi la squadra ha chiesto un confronto al presidente D'Alessandro, che si è svolto allo stadio e che ha visto intervenire anche una delegazione di tifosi e infine lo stesso Abate.

Confronto concluso dopo le 2.00 di notte con le dichiarazioni del presidente alla stampa, fuori dai cancelli, in cui ha spiegato di aver confermato l'allenatore.

Attualmente la Ternana è seconda in classifica nel campionato di serie C, girone B, a tre punti dalla capolista Entella e 'tallonata' dalla Torres a -2.



