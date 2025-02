Conferenza delle Regioni, Bori coordinatore di commissione

Nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di via Parigi a Roma, ieri 6 febbraio, il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, si è insediato ufficialmente in qualità di coordinatore della commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Trattandosi della prima riunione presieduta da Bori in qualità di coordinatore - riferisce un comunicato della Regione Umbria - la prima parte, oltre ai dovuti ringraziamenti, è stata dedicata alla conoscenza con i colleghi delle altre regioni e all'ascolto delle priorità di lavoro, per poi concordare insieme, le migliori strategie e soluzioni per l'innovazione digitale nel paese.

Bori, che è ha la delega alle infrastrutture tecnologiche e digitale, ha espresso la chiara volontà di mantenere "non formalmente, ma in maniera sostanziale", la prassi "della pluralità della scelte" e ha evidenziato "il ruolo chiave dell'innovazione digitale in tutte le politiche".

"L'obiettivo della commissione - ha aggiunto - sarà quello di proseguire e rafforzare la sinergia di un lavoro congiunto per affrontare le sfide che la digitalizzazione impone a tutti i territori e a più livelli, cercando di raggiungere dei risultati positivi in tutte le regioni, senza lasciare indietro nessuno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA