Bandecchi, presto risposte su Ast o a Terni sarà 'gran bordello'

"Abbiamo 21 giorni di tempo, noi Comune, la Regione, il governo e l'azienda per dare una risposta agli operai" e questo "va fatto molto di fretta", perché se gli operai entreranno in mobilitazione "ci sarà un problema sociale gravissimo" e a Terni "potrebbe scoppiare un gran bordello".

Lo ha detto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, parlando al termine del tavolo su Acciai Speciali Terni convocato oggi dalla Regione Umbria, con i sindacati di categoria, per fare il punto dell'iter per la firma dell'accordo di programma. Presente per la giunta regionale l'assessore allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti.

Riferendo sull'esito della riunione, Bandecchi ha spiegato che i "sindacati sono giustamente un po' innervositi in questo momento", anche perché rispetto alla data del 20 gennaio in cui il ministro Adolfo Urso "aveva detto chiaramente che avremmo avuto un chiarimento sulla situazione energetica, nessuno ha saputo niente di particolare, né noi né la Regione". Ora i sindacati aspettano la seconda data del 28 febbraio, entro la quale dovrebbe chiudersi, in un modo o nell'altro, l'iter dell'accordo di programma.

"Il 28 febbraio credo che entreranno in mobilità e credo che abbiano perfettamente ragione" ha spiegato Bandecchi, secondo cui "dovrebbe intervenire anche il prefetto".

"Abbiamo 20 giorni di tempo - ha ribadito il sindaco - per mettere a posto le cose, sennò a Terni ci sarà un po' di confusione. Il governo si deve fare carico di questo, non ci sono più le chiacchiere" e deve "chiedere ad Arvedi - ha concluso - di mantenere gli impegni, poi a latere parleremo di energia", tema il cui tavolo "deve rimanere a parte".



