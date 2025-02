Pernazza, maggioranza ha istituito una nuova Commissione

"La nuova amministrazione regionale ha deciso di istituire una nuova Commissione con presidente, indennità e uffici, per un costo complessivo di 363 mila euro. Peccato che questa commissione Pnrr sia un doppione della terza Sanità, già esistente. Un vero spreco di denaro pubblico, che come minoranza stiamo denunciando con forza, perché riteniamo inaccettabile che si utilizzino i soldi dei cittadini per strutture ridondanti e prive di una reale necessità": lo afferma Laura Pernazza, consigliere regionale di Forza Italia.

"In evidente difficoltà - prosegue - l'assessore non eletto Thomas De Luca, che quando era all'opposizione si batteva contro i costi della politica, ha tentato di giustificare questa decisione con un video pubblicato su Facebook. Nel tentativo di difendersi, ha citato erroneamente la Commissione istituita dalla Giunta Tesei sull'inquinamento della Conca Ternana. Un paragone del tutto fuori luogo, perché quella Commissione fu creata a costo zero, senza indennità o compensi per i suoi membri. Chiediamo lo stesso principio anche per questa nuova Commissione: se proprio la si vuole istituire, si faccia senza pesare sulle tasche dei cittadini".

"Ad oggi - continua Pernazza - la maggioranza non ha ancora fornito una spiegazione valida per questa spesa ingiustificata, che noi 'malpensanti' potremmo ipotizzare voglia essere utilizzata per garantire uno scranno a un consigliere regionale del Partito democratico, così da dargli il titolo di presidente e placare le tensioni interne al partito. Se questa non è politica di palazzo, allora cos'è? I cittadini - conclude - meritano trasparenza".



