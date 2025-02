Parco Langer tra esempi virtuosi di rigenerazione urbana

C'è anche il parco Langer di Città di Castello tra gli esempi territoriali virtuosi di rigenerazione urbana indicati nel corso della conferenza stampa 'Urban Re-start' organizzata a Montecitorio dai parlamentari Pd, con il coinvolgimento di sindaci e amministratori locali.

"Da tifernate non posso che essere contenta della riqualificazione del Parco Langer di Città di Castello" ha sottolineato Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata Pd. "Un luogo che tornerà a vivere - ha aggiunto - e a offrire maggiori occasioni di incontro e scambio di cui la comunità potrà beneficiare. Ringrazio il sindaco Luca Secondi per questa iniziativa: non si limita a essere un servizio per gli abitanti di oggi, ma è un investimento sul futuro. Oltre che un atto di civismo".

"Le operazioni di rigenerazione urbana, che come Pd sosteniamo e promuoviamo - ha evidenziato ancora Ascani -, rispondono a un duplice obiettivo: da una parte ridare nuova veste, e quindi decoro, bellezza, sicurezza, agli spazi dal punto di vista urbanistico, architettonico o strutturale; dall'altra, e credo sia l'aspetto più importante, creare poli di socialità, luoghi di aggregazione a disposizione delle cittadine e dei cittadini di ogni età. Purtroppo il governo Meloni non solo non condivide interventi di questo tipo, ma li ostacola, come dimostrato dal taglio dei fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione urbana e dalla mannaia al fondo per gli enti locali in legge di bilancio. Come Pd continueremo a dare battaglia affinché a ogni italiano, qualsiasi sia la zona del Paese in cui è nato o vive e lavora, siano garantiti uguali diritti e pari opportunità. E lo faremo stando al fianco di chi è in prima linea nelle nostre comunità".

Il sindaco di Città di Castello ha quindi parlato di "una significativa occasione per discutere di rigenerazione urbana, sostenibilità e sviluppo, con istituzioni e amministratori locali".



