Maggioranza Regione, costi invariati su scorsa legislatura

"Dopo una legislatura in cui l'Assemblea legislativa è stata ridotta a un'Aula di passacarte, vogliamo far tornare i consiglieri regionali protagonisti e ci dispiace che la minoranza, al governo fino a qualche mese fa, non trovi modo migliore di esercitare il proprio ruolo di garanzia e controllo se non contestando i costi della Commissione speciale sul Pnrr - Missione 6 Salute, dimenticando che rimarranno invariati rispetto alla scorsa legislatura, dove la maggioranza non era certo di sinistra": così i consiglieri regionali di maggioranza (Pd, Avs, M5s e Umbria domani) in relazione alla Commissione speciale Pnrr. "Che nasce con l'obiettivo di garantire un'attenta e puntuale attività di monitoraggio, da parte dei consiglieri eletti dai cittadini, in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in un settore, quello della sanità, fondamentale per le umbre e per gli umbri" hanno spiegato.

"La sanità è una priorità dell'amministrazione regionale - sostengono i consiglieri - e lo abbiamo dimostrato in campagna elettorale e nelle prime scelte, come quella della presidente Proietti di assumersene direttamente la responsabilità.

Riteniamo inoltre che i finanziamenti del Pnrr siano una risorsa fondamentale, da non sprecare e da concretizzare quanto prima per poter dare le risposte ai cittadini su tutti i settori di cui il Piano si occupa. Per questo la Commissione speciale sarà un mezzo importante per aiutare gli umbri nella conoscenza dei progetti e nel loro miglioramento. Non sarà certo un duplicato delle competenze della terza Commissione dell'Assemblea legislativa ma, anzi, sarà un modo per consentire alla Commissione sanità di Palazzo Cesaroni di esaminare più celermente le proposte e i provvedimenti dei consiglieri e della Giunta regionale che, questi ultimi, si sono fatti attendere nella legislatura appena trascorsa. Non si tratta, come detto, di un aggravio dei costi per la collettività che rimangono invariati rispetto alla precedente legislatura. E', invece, un elemento di garanzia per i cittadini, di partecipazione e di conoscenza dei progetti sui quali poter formulare proposte di interventi legislativi finalizzati, se necessario, ad attuare riforme connesse all'attuazione degli interventi".

"Il Pnrr - concludono i consiglieri di maggioranza - costituisce un'opportunità per l'Italia tutta, e per l'Umbria in particolare, e dobbiamo fare di tutto affinché tali possibilità vengano concretizzate, con il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine dell'Umbria, in un processo di governo condiviso e partecipato che, come abbiamo visto, non fa parte del Dna della destra che ci ha governato".



