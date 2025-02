La Ternana esonera Abate con squadra seconda

Seconda in classifica nel girone B di serie C, la Ternana calcio ha improvvisamente esonerato l'allenatore Ignazio Abate. Al suo posto Fabio Liverani.

Ad Abate, la società ha rivolto sul suo sito "un augurio di buon proseguimento di carriera e un ringraziamento per il lavoro svolto".

Per Liverani la Ternana ha parlato di "un gradito ritorno dopo la storica salvezza ottenuta nella stagione 2016/17".

La Ternana in classifica ha 51 punti, tre in meno della prima, l'Entella. E' reduce dalla vittoria per 1-0 a Legnano.





