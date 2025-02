Filipponi, da evitare delocalizzazione teleconduzione

"La delocalizzazione del Centro di teleconduzione del polo idroelettrico di Terni è assolutamente da evitare. È positivo che la Giunta regionale voglia convocare con urgenza Enel ed i rappresentanti dei lavoratori per fermare qualsiasi iniziativa che porti allo smantellamento": lo dichiara il consigliere regionale del Pd Francesco Filipponi, presidente della prima Commissione. "Gli asset dell'idroelettrico sono di massima rilevanza per il territorio regionale e, in particolar modo, per il Ternano" aggiunge.

"I sindacati, già a fine 2024 - ricorda Filipponi in una nota -, avevano espresso la loro preoccupazione sul futuro del Centro di teleconduzione. Per di più siamo a ridosso della scadenza delle concessioni idroelettriche. Una mossa del genere da parte di Enel toglierebbe al territorio il controllo diretto in tal senso. L'auspicio è che tutto ciò sia scongiurato. Anche per le eventuali ricadute in termini occupazionali".



