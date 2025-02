Dedicata a Ursula Grohmann l'iniziativa Donne in scienza

Anche quest'anno sarà dedicata alla memoria della professoressa Ursula Grohmann, l'iniziativa "Donne in scienza" organizzata dall'Università degli Studi di Perugia in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza", in programma martedì 11 febbraio, dalle 15.

Si tratta di un evento rivolto in particolare alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, volto a stimolare per la riflessione sul tema del ruolo delle donne nella scienza, per incoraggiare le studentesse ad essere pienamente loro stesse nel seguire le proprie passioni, soprattutto nello studio delle materie scientifiche.

L'Università ricorda in un comunicato che la professoressa Grohmann è stata ricercatrice di fama internazionale nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni, ordinaria di Farmacologia presso il Dipartimento di medicina e chirurgia e direttore del centro universitario di microscopia elettronica, prematuramente scomparsa.



