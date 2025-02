Comandante Umbria guardia di finanza visita Scuola umbra pa

Il generale di brigata Francesco Mazzotta, comandante regionale della guardia di finanza dell'Umbria, ha fatto visita alla Scuola umbra di amministrazione pubblica. L'incontro è stato un'occasione di confronto sulle tematiche della legalità, della formazione e dell'innovazione nel settore pubblico.

Nell'occasione, alla presenza di tutto il personale dipendente dalla Scuola, l'amministratore unico, Marco Magarini Montenero, ha evidenziato - è detto in un comunicato delle fiamme gialle - il ruolo centrale della formazione nella collaborazione fra istituzioni per il benessere dei cittadini e delle comunità locali, sottolineando il consolidato rapporto di collaborazione didattica con la guardia di finanza. Durante il dibattito, si è discusso del ruolo della formazione nella prevenzione degli illeciti perpetrati in danno dei bilanci degli Enti pubblici, dello Stato e dell'Unione europea, evidenziando l'importanza del costante aggiornamento per il personale degli Enti locali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela della pubblica amministrazione.

"La Scuola umbra di amministrazione pubblica - ha dichiarato il generale Mazzotta - rappresenta un riferimento importante nel panorama della formazione per la pubblica amministrazione.

Daremo ulteriore slancio alla collaborazione fino ad oggi sviluppata con questo polo formativo di eccellenza, fornendo impulso, congiuntamente ad iniziative formative finalizzate ad approfondire la tematica del monitoraggio sul corretto impiego dei fondi Pnrr e degli altri contributi erogati dall'Unione europea, oltre che, sul delicato tema della prevenzione del fenomeno del riciclaggio".

"La Scuola umbra di amministrazione pubblica - ha detto Magarini Montenero - intende rafforzare ulteriormente la collaborazione con la guardia di finanza, promuovendo attività formative mirate sulla trasparenza amministrativa e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Un impegno concreto per supportare le pubbliche amministrazioni nel contrasto agli illeciti e nella promozione del bene comune".



