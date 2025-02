Cinque giovani arrestati per tentativo di rapina a coetaneo

I carabinieri della sezione radiomobile di compagnia e stazione di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato, ai domiciliari, due maggiorenni, di 18 e 20 anni, e tre minorenni, di 17, ritenuti responsabili del reato di una tentata rapina in concorso avvenuta nel quartiere Fontivegge, nei pressi della fermata del Minimetrò, ai danni di un giovane.

Secondo la ricostruzione dell'Arma, il giovane sarebbe stato accerchiato dal gruppo, i cui componenti lo avrebbero minacciato per sottrargli pochi euro. Tentativo non è andato a buon fine in quanto la vittima è riuscita a divincolarsi e a dare l'allarme al Numero unico di emergenza. L'intervento dei militari della sezione radiomobile ha quindi portato a bloccare i cinque presunti autori del tentativo di rapina.

I carabinieri sottolineano che "l'operazione di servizio è da inquadrare nell'alveo di una maggiore presenza ricercata dai presidi dell'Arma sul capoluogo, in particolare a ridosso di aree più sensibili sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, di modo da assicurare interventi mirati e tempestivi in casi analoghi, capaci di disinnescare forme di allarme sociale e minore percezione della sicurezza da parte dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA