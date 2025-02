Chianelli,7 giorni per sensibilizzare sui tumori pediatrici

Sia apre lunedì 10 febbraio una settimana di attività organizzate dal Comitato per la vita "Daniele Chianelli" in vista della Giornata mondiale contro il cancro infantile che si celebra il 15 febbraio. Sette giorni dedicati alla sensibilizzazione sul tema dei tumori pediatrici, alla raccolta fondi per il sostegno alla ricerca, all'approfondimento sui progressi medici e scientifici in oncoematologia pediatrica.

A partire da lunedì fino a domenica 16 febbraio i volontari del Comitato saranno davanti all'ospedale di Perugia e al mercato contadino campagna amica di Coldiretti, nelle piazze, nei supermercati Gala e nei mercati Coldiretti di tutta la regione, pronti a proporre, con un'offerta di 10 euro, una confezione con tre piante di primule, "simbolo della rinascita della primavera dopo il freddo dell'inverno" - sottolinea il Comitato in una nota -, oppure una pianta di begonia.

Dal sito del Comitato (www.comitatodanielechianelli.it) sarà anche possibile sapere dove trovare i volontari impegnati nella raccolta fondi.

Venerdì 14 febbraio a partire dalle 9, la Sala della Bomboniera del residence "Daniele Chianelli" ospiterà il convegno "Tumori pediatrici, una presa in carico globale tra obiettivi raggiunti e nuovi traguardi" organizzato in collaborazione con la Struttura complessa di oncoematologia pediatrica diretta dal dottor Maurizio Caniglia.

Diagnosi e terapie personalizzate, cronicità e cure palliative, ma anche la presa in carico globale da parte dei 15 professionisti dell'Equipe multidisciplinare del Comitato Chianelli, così come le ultimissime novità terapeutiche messe in campo e realizzate in collaborazione con l'Istituto di Ematologia dell'Università di Perugia diretto dalla professoressa Maria Paola Martelli, sono alcuni dei temi affrontati al convegno.

Sabato 15 febbraio alle 16,30, infine, Franco e Luciana Chianelli saranno allo Spazio Digipass di via Solferino, a Norcia, per la presentazione del libro "Il Coraggio di chi ha perso" scritto dal presidente e fondatore del Comitato per la vita.



