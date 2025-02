Assessore Barcaioli incontra associazione Al Islamiya

L'assessore regionale con delega alle Politiche sociali, cooperazione, associazionismo e immigrazione, Fabio Barcaioli, è stato ospite a Foligno dell'associazione Al Islamiya per l'educazione e la comunicazione. Al centro dell'incontro la volontà di rafforzare il dialogo e la conoscenza reciproca, promuovendo l'inclusione e il rispetto tra culture e religioni.

Barcaioli ha portato i saluti della presidente Stefania Proietti e di tutta la Regione Umbria, "esprimendo solidarietà in seguito al recente episodio avvenuto in una farmacia della città, che ha coinvolto una donna appartenente alla comunità islamica". Lo riferisce Palazzo Donini.

L'assessore è stato accolto dal presidente dell'associazione, Baslam Said, e dal vicepresidente, Labeidh Mohamed.

Barcaioli ha espresso dunque la vicinanza della Regione ribadendo l'importanza di contrastare ogni forma di discriminazione. "L'inclusione deve essere un impegno quotidiano - ha detto - e dobbiamo costruire spazi di dialogo autentico, in cui il rispetto e la conoscenza reciproca siano alla base della convivenza".

Baslam Said ha sottolineato la necessità di far conoscere il loro lavoro. "Venite a trovarci - è stato il suo invito -, vogliamo che la comunità conosca quello che facciamo. Per esempio collaboriamo da tempo con l'Avis e molti di noi donano sangue regolarmente. Il primo marzo inizia il mese sacro del Ramadan, un'occasione per far conoscere le nostre usanze, perché quando ci si conosce davvero, si supera la diffidenza. La preghiera per noi è essere buoni". L'assessore Barcaioli ha accolto l'invito, evidenziando il valore della condivisione e del confronto. "La diversità è una ricchezza - ha sottolineato -, non un ostacolo. Accolgo con piacere l'invito a conoscere più da vicino la vostra realtà, perché il rispetto nasce dall'incontro e dalla consapevolezza di appartenere alla stessa comunità. Dobbiamo lavorare affinché episodi come quello accaduto nei giorni scorsi non si ripetano più".



