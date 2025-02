Alla Procura di Roma gli atti di Perugia su accessi banche dati

Arrivano materialmente alla Procura di Roma da quella di Perugia il procedimento principale relativo ai presunti accessi abusivi alle banche dati della Procura nazionale antimafia e e gli "altri connessi, successivamente iscritti". Lo ha annunciato con un comunicato stampa l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone.

La decisione è stata presa in seguito a una recente decisione della Cassazione sulla competenza dei procedimenti che coinvolgono i magistrati della Procura nazionale antimafia (in questo caso l'ex pm Antonio Laudati). Il gip, in sede di richiesta di proroga delle indagini, e successivamente il tribunale del riesame, che ha rigettato l'appello della Procura contro la richiesta di arresti domiciliari per Laudati e per il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano, hanno dichiarato l'incompetenza del tribunale di Perugia, adeguandosi all'interpretazione della Cassazione.



