Vittima di una truffa sentimentale consegna 30mila euro

Vittima di una truffa sentimentale, una donna di Orvieto si è lasciata convincere a consegnare 30mila euro a un uomo conosciuto sui social, con il quale avrebbe intrattenuto una relazione virtuale per due anni: nell'ambito delle indagini su questa vicenda, la polizia di Stato di Orvieto - in particolare l'ufficio controllo del territorio - ha denunciato tre persone, di origini straniere.

L'indagine, coordinata dalla procura di Terni e condotta dal personale del commissariato orvietano, era partita dalla denuncia presentata dalla donna.

L'uomo, dopo averne carpito la fiducia, aveva iniziato a chiederle denaro spiegando di avere difficoltà economiche e con la promessa che le avrebbe restituito tutto appena possibile, con gli interessi. Viste però le continue richieste di denaro la donna si è confidata con i familiari, ai quali aveva nascosto tutto fino a quel momento, che l'hanno convinta a rivolgersi alla polizia.

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno individuato numerose carte di debito prepagate e utilizzate dagli indagati per far transitare i proventi delle attività illecite. Inoltre sono state ricostruiti i passaggi delle somme versate.



