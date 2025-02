E' stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina, un trentacinquenne di origini albanesi, già indagato in passato, che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo era alla guida di un'auto fermata per un controllo. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che lo hanno sottoposto a perquisizione personale, veicolare, e domiciliare.

All'esito delle attività di ricerca, lo stesso è stato trovato in possesso di 208 grammi di cocaina, perlopiù nascosti in casa, materiale per il confezionamento e 8.155 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto al carcere di Perugia Capanne, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia.

L'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale del capoluogo che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.



