Pace deposita proposta legge sui disturbi del neurosviluppo

"Tanto protocollò che piovve…ro comunicati!": Eleonora Pace, capogruppo regionale di FdI annuncia di avere depositato la proposta di legge "Norme sui disturbi del neurosviluppo", firmata anche dai colleghi di partito Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei.

"Apprendiamo con favore - spiega Pace in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo Cesaroni - l'interesse del consigliere Michelini su un tema delicato come quello dei disturbi del neurosviluppo, dispiace che avvenga solo dopo che ho protocollato la mia proposta di legge, sottoscritta anche dai miei colleghi Agabiti e Giambartolomei, che sulla scorta del lavoro fatto nella scorsa legislatura ripropone il testo uscito dalla sottocommissione, sintesi delle due proposte di legge, una mia e dell'ex presidente del Consiglio e l'altra del neo assessore Bori, sottoscritta anche dagli ex consiglieri regionali del Partito democratico Bettarelli e Paparelli.

Vogliamo credere che sia solo una strana coincidenza, auspicando che per il futuro su temi delicati come questi non ci sia una rincorsa per intestarsi la primogenitura degli atti ma un lavoro di squadra, scevro dalle appartenenze politiche, così come accaduto nella scorsa legislatura".



