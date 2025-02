Michelini, serve intervento condiviso su legge neurosviluppo

"Siamo lieti che la consigliera Eleonora Pace si interessi di disturbi del neurosviluppo e abbia presentato, in questa 12/a legislatura e insieme ai suoi colleghi di Fdi, una proposta di legge frutto del lavoro della Terza commissione che lei ha presieduto per gran parte della scorsa consiliatura. Un'attenzione che di certo le fa onore e che arriva però fuori tempo massimo: se la consigliera Pace fosse stata più attenta a fornire le risposte ai cittadini piuttosto che alla politica politicante, si sarebbe accorta che la legge si poteva approvare anche la scorsa legislatura". Così in una nota la consigliera regionale Letizia Michelini (Pd) ove evidenzia "la necessità di un intervento per dare risposte a chi si trova a far fronte a queste difficoltà e alle famiglie, spesso impegnate in una gestione caotica e difficile".

"Ci fa piacere inoltre - prosegue Michelini, secondo quanto riferisce la Regione - che la consigliera Pace abbia protocollato l'atto prima del nostro, ma ci fa sorridere il suo desiderio di 'lavoro di squadra scevro da appartenenze politiche'. Giusto proposito, il suo, che lei per prima tradisce considerando il fatto che ha protocollato l'atto senza coinvolgere altri partiti se non il suo. Siamo certi che sulla materia serva un intervento normativo organico e siamo pronti a sostenere, nelle sedi opportune, una discussione e un confronto per mettere insieme le proposte, nella reale consapevolezza della necessità di un intervento condiviso".



